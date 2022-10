Apple TV HD saluta il mercato: vendita interrotta dopo 7 anni

Contemporaneamente al lancio di Apple TV 4K 2022, ultima iterazione del dispositivo per offrire il meglio dell’Home Entertainment, la Mela interrompe la vendita di Apple TV HD 7 anni dopo l'introduzione sul mercato internazionale nel settembre 2015: il dispositivo non è più disponibile nei negozi online della società statunitense.

Come riportato dai colleghi di 9to5Mac, il dispositivo noto altrimenti come Apple TV 4th Gen abbandona il mercato in occasione del debutto della versione 4K del 2022, segnale del cambio di focus in casa Apple verso i dispositivi TV premium. Al momento, chiaramente, Apple TV HD resterà disponibile presso i negozi fisici Apple e dei partner fino ad esaurimento scorte, mentre online non risulterà più acquistabile.

Il suo addio era prevedibile, dato che il 30 luglio Apple TV HD è andato “in pensione” ufficialmente, ma resta un dispositivo preferito da molti alle alternative più costose proprio per il suo prezzo. I componenti erano comunque particolarmente datati: il chip A8 e i 2GB di RAM oggi permettono di sfruttare ben poco il dispositivo con i contenuti odierni. Inoltre, il supporto soltanto fino a 1080p senza HDR o Dolby Atmos rende Apple TV HD particolarmente datato. Non ci resta che ricordarlo come il primo dispositivo con tvOS, il sistema operativo TV di Apple, un vero e proprio “cimelio” per i fan della Mela.

Nella giornata di ieri, oltre ad Apple TV 4K 2022, è arrivato anche l’iPad di decima generazione.