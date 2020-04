Apple TV+ rende gratuiti alcuni contenuti originali: ecco la lista

In questo periodo in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa, sono molte le aziende che stanno decidendo di regalare l'accesso ad alcuni contenuti. In particolare, come potete leggere nel nostro approfondimento dedicato ai servizi di streaming video, i film e le serie TV da guardare non mancano di certo. Tuttavia, ora se ne aggiungono altri.

Infatti, stando anche a quanto riportato da BGR e The Verge, Apple ha deciso di rendere disponibile gratuitamente una selezione di contenuti appartenenti alla sua piattaforma TV+. In particolare, le serie TV (e un documentario) che a breve si potranno guardare senza pagare alcunché sono quelli che trovate di seguito.

Insomma, la società di Cupertino vuole dare la possibilità a tutti di "esplorare" senza alcun tipo di costo un po' di contenuti originali presenti su Apple TV+. Trattandosi quasi esclusivamente di serie TV, sicuramente c'è dell'intrattenimento per parecchie ore e potrebbe essere l'occasione giusta per avvicinarsi alla piattaforma.

Al momento in cui scriviamo, i contenuti non risultano ancora accessibili gratuitamente, ma diverse fonti internazionali riportano che l'iniziativa dovrebbe partire nelle prossime ore.

Per maggiori dettagli su Apple TV+, vi rimandiamo al nostro "riassunto" di qualche tempo fa.