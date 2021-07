Apple TV si rinnova, ecco la nuova interfaccia del video player di tvOS 15

Dopo aver appreso tutte le novità di Apple TV 4K, torniamo a parlare dell'apprezzata piattaforma d'intrattenimento domestico di Apple per alcune interessanti novità sul fronte estetico.

In un periodo di grandi novità, si sentiva anche la necessità di un profondo restyling. Ecco dunque che, con tvOS 15, arriva finalmente la risposta alle nostre domande.

Il nuovo design vanta titoli decisamente più grandi e leggibili e dei controlli più accessibili. Nella nuova build, il titolo dei contenuti in riproduzione sarà posizionato in basso a sinistra, con caratteri dalle dimensioni decisamente generose, mentre se si tratta di un prodotto a puntate, in grande troveremo il titolo della Serie TV e con caratteri leggermente più piccoli anche il titolo dell'episodio.

Fa il suo ingresso in piattaforma anche un utile pulsante Info, che permetterà di ottenere informazioni e dettagli sul contenuto in corso di riproduzione, di scegliere nuovi episodi e leggerne le relative descrizioni.

Sul versante destro del player, prenderanno posto tre icone che permetteranno di accedere ai controlli su lingue, sottotitoli, qualità e modalità di riproduzione dell'audio, oltre alle funzionalità aggiuntive come SharePlay e Spatial Audio.

Se siete fra i numerosi estimatori della piattaforma, vi ricordiamo di dare un'occhiata ai titoli più interessanti in uscita a luglio 2021 su Apple TV Plus.