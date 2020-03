Apple TV+ segue Netflix, Prime Video e YouTube: ridotto il bitrate in Europa

Come ampiamente prevedibile, anche Apple ha accettato la richiesta dell'Unione Europea ed ha seguito le orme di Netflix, Amazon Prime e YouTube. Il colosso di Cupertino ha infatti annunciato di aver ridotto il bitrate di Apple TV+, il servizio di streaming lanciato lo scorso Novembre e disponibile gratuitamente per un anno.

A scovare la novità i colleghi di 9to5Mac, secondo cui la riduzione di qualità è "molto evidente", in particolare sui televisori con diagonale superiore ai 40 pollici. La differenza si noterebbe soprattutto sui contenuti 4K HDR.

"La qualità è molto lontana dai contenuti 4K HDR che Apple TV+ è solito offrire" si legge nella notizia, comprensiva di uno screenshot catturato.

Apple dal suo canto non ha diffuso molte informazioni a riguardo ed al momento non è noto per quanto tempo offrirà questa qualità. YouTube ieri ha sottolineato che il calo di qualità sarà attivo per 30 giorni, ma non ha escluso proroghe.

La scelta è stata presa per evitare il collasso della rete, in un periodo in cui sempre più persone sono a casa per lavorare e gli studenti si stanno affidando agli strumenti di e-learning per seguire le lezioni. A ciò si aggiunge anche la crescita esponenziale delle sessioni di gioco in multiplayer a giochi come Fortnite, il cui utilizzo è aumentato.