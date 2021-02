Apple TV: niente più supporto per YouTube a breve su questi modelli

Il mondo della tecnologia è in grado di dare vita a prodotti particolarmente validi, che entrano nelle case (e nei cuori) di molti appassionati. Tuttavia, anche i prodotti tech subiscono l'inesorabile corso del tempo e arriva dunque il momento di "dire addio" a determinate funzionalità.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, a breve la terza generazione di Apple TV, uscita originariamente nel 2012, non disporrà più del supporto all'applicazione ufficiale di YouTube. Questo avverrà a partire da inizio marzo 2021, quindi manca essenzialmente un mese al "momento clou". Ovviamente, si tratta di una questione che coinvolge solamente la succitata serie, mentre i successivi Apple TV non avranno alcun problema nell'utilizzare l'app del servizio di streaming video di Google.

In ogni caso, se disponete di un Apple TV di terza generazione e non avete proprio intenzione di sostituirlo, potreste pensare di sfruttare la tecnologia AirPlay per trasmettere il flusso video di YouTube a partire dal vostro dispositivo Apple di fiducia. Tuttavia, l'applicazione ufficiale non funzionerà più in modo nativo.

Vi ricordiamo che sono passati ormai nove anni dal lancio della terza generazione di Apple TV, quindi le "barriere tecnologiche" iniziano a farsi importanti ed è comprensibile il fatto che gli sviluppatori stiano iniziando a lasciarsi alle spalle questi dispositivi.