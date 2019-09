Apple TV+ ufficiale in Italia: prezzo, uscita e catalogo

Si è appena concluso l'evento di Apple in cui sono stati presentati, tra le altre cose, i nuovi iPhone 11. Come spesso accade, la società di Cupertino ha mostrato ulteriori dettagli tramite il suo sito ufficiale. In particolare, Apple ha svelato che il servizio TV+ arriverà anche in Italia.

Infatti, Apple TV+ approderà nel nostro Paese il prossimo 1 novembre 2019 a un prezzo di 4,99 euro al mese. Agli utenti sarà consentito effettuare una prova gratuita di 7 giorni. Per chi non lo sapesse, Apple TV+ è la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino che andrà a sfidare Netflix, Amazon Prime Video e simili. Il servizio conterrà anche produzioni in esclusiva chiamate Apple Originals e sarà fruibile da tutti i dispositivi Apple, iPhone e iPad compresi.

Per quanto riguarda il catalogo, il sito ufficiale fornisce i primi indizi in merito alle produzioni in arrivo. Ci riferiamo a "The Morning Show", la serie TV con Jennifer Aniston, e "See", lo show con Jason Momoa. Non mancano poi le serie TV "Dickinson", "For All Mankind" e "Snoopy nello Spazio". Altri titoli citati sono "La madre degli elefanti", "Helpsters", "Lo scrittore fantasma", "Servant" e Truth Be Told".

Interessante anche la promozione che prevede un anno gratuito di Apple TV+ per chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Apple.