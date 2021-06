Apple TV è ufficialmente disponibile su tutti i dispositivi Android TV

In attesa del nuovo dispositivo Apple per l’intrattenimento, il colosso di Cupertino ha annunciato assieme a Google la disponibilità dell’applicazione Apple TV anche su tutti i moderni dispositivi con Android TV. Un "allargamento" annunciato giusto dopo la conferma del lancio di Apple TV su NVIDIA Shield.

Come ripreso da 9to5Google, inizialmente le due parti e NVIDIA avevano annunciato l’approdo dell’app del servizio di streaming firmato Mela su Shield TV per proporre contenuti come Ted Lasso, Mythic Quest e The Morning Show anche con il supporto di Dolby Vision e qualità elevatissima grazie al supporto all’HDR.

In seguito, però, il colosso di Mountain View ha ufficializzato che a partire da oggi Apple TV è disponibile per "l'ecosistema del sistema operativo Android TV”. In altre parole, ciò significa che ogni moderno Android TV potrà accedere tramite Play Store all’app di Apple TV, scaricarla e godersi i contenuti in esclusiva proposti dalla Mela. L’unico requisito, stando alle dichiarazioni di Big G, riguarda la versione del sistema operativo che dovrà essere Android TV 8.0 Oreo o superiore.

Insomma, un’ottima aggiunta su Android TV per gli amanti del cinema e delle serie TV, giunta dopo un rilascio progressivo su TV Sony Bravia e Chromecast per Google TV, giusto in tempo per il rilascio di molti, nuovi contenuti sulla piattaforma.

Nel mentre, Apple ha rinviato il lancio del servizio premium per i podcast firmati Mela.