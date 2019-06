Apple TV+ vuole stravincere agli Oscar, Cupertino spenderà 30 milioni per film

Apple non bada a spese, e vuole a tutti i costi che l'offerta di contenuti originali di Apple TV+ includa blockbuster di primo piano. In grado di portarsi a casa più di qualche statuetta all'Oscar.

Così un report del New York Post rivela che Apple investirà cifre importanti sui film e sugli show pensati per il catalogo di Apple TV+: la forbice dovrebbe oscillare trai 5 e i 30 milioni di dollari per contenuto.

Si tratta di un budget separato, rispetto a quello destinato dai contenuti che saranno prodotti in partner con la casa di produzione A24 (la stessa di Spring Breaker e Ex Machina, per citarne due). Sappiamo già che da questo accordo nasce il film On the Rocks.

A capo della divisione incaricata di produrre e curare i contenuti originali di Apple TV+ è stato messo Matt Dentler, che fino al 2018 guidava iTunes Movie.

Dagli insider sentiti dal New York Post emerge l'ambizione di Apple di sfornare titoli da Oscar, forte della recente legittimazione ottenuta dal settore dello streaming on-demand con il film Roma, prodotto per Netflix e estremamente acclamato sia agli Oscar (Miglior film straniero) che alla Mostra del Cinema di Venezia (Leone d'oro), dove è esordito.

Il grande dubbio di Apple, ora, è se acquisire anche altri prodotti già usciti per assicurare agli iscritti al servizio contenuti da guardare anche quando hanno finito quelli originali.