Apple, tvOS ora supporta diversi controller Xbox e molto altro

Dopo aver rivelato le novità relative a watchOS 7, Apple è passata a parlare dell'aggiornamento di tvOS, il sistema operativo montato da Apple TV.

Le principali novità sono rivolte ai giocatori: è arrivato il supporto a diversi controller Xbox, dall'Elite 2 ai pad Adaptive. Oltre a questo, come già visto per iOS 14, arriva anche qui l'esperienza Picture in picture, che permette di guardare contenuti in una finestra flottante che compare a schermo. Inoltre, la società di Cupertino ha annunciato l'arrivo di una rinnovata funzionalità multi-user, che permette alle varie persone facenti parte della famiglia di avere una propria esperienza personalizzata.

In calce all'annuncio legato a tvOS, Apple ha dedicato anche un po' di spazio all'abbonamento Apple TV+, affermando che arriverà sulle Smart TV di Sony e Vizio più avanti nel corso dell'estate 2020. Per ampliare il catalogo del suo servizio, la società di Cupertino ha annunciato l'arrivo su Apple TV+ di Foundation, la serie TV tratta da "Ciclo delle fondazioni" di Isaac Asimov. Vi ricordiamo che la produzione della serie TV era stata interrotta a causa della situazione legata al COVID-19, ma ora sembra che l'azienda di Cupertino abbia risolto il problema.

Insomma, nel corso del keynote della WWDC 2020, Apple sta introducendo novità su praticamente tutti i suoi sistemi operativi, da iOS a tvOS.