Apple: ufficiale il keynote della WWDC 2018, il 4 Giugno in streaming

La notizia era già nell'aria da tempo, ma nella serata di ieri è finalmente arrivata l'ufficialità. Apple, infatti, ha confermato data ed ora del keynote di apertura della Worldwide Developer Conference 2018.

La conferenza si terrà il prossimo 4 Giugno alle ore 19:00 italiane, dal McEnery Convention Center di San Josè, in California.

Per i molti che appassionati che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per l'evento, Apple ha anche annunciato che l'intera conferenza sarà trasmetta in diretta streaming sul proprio sito web ufficiale e su Apple TV attraverso l'applicazione dedicata.

Nell'invito diffuso non è presente nessun tipo di suggerimento sulle novità che la società di Cupertino andrà a mostrare durante il keynote, ma coloro che hanno un pò di familiarità con Apple sicuramente saranno a conoscenza del fatto che, storicamente, la WWDC è sempre stata l'occasione per presentare le novità software per l'anno in corso, ecco perchè è lecito aspettarsi iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 e tvOS 11.4, ma secondo quanto emerso negli ultimi giorni, potrebbe anche vedere la luce un nuovo altoparlante intelligente.

A riguardo però ancora non abbiamo troppe conferme, ma è lecito aspettarsi un aumento dei rumor nelle prossime settimana.

Secondo molti infatti potrebbero vedere anche i nuovi modelli di iPad Pro e l'iPhone SE2.