Apple, ufficiale il keynote di settembre: ecco la data degli iPhone 14

Dopo il periodo di rumor relativo a un possibile evento di Apple a settembre, la società di Cupertino ha confermato ufficialmente quando si terrà quella che ogni probabilità sarà la presentazione della gamma iPhone 14.

A tal proposito, Tim Cook e soci hanno rivelato, come d'altronde era stato preventivato dalle voci di corridoio che si sono susseguite nell'ultimo periodo, che il "momento clou" arriverà nella giornata del 7 settembre 2022. L'orario è sempre il solito: le 19:00 italiane, come indicato sul portale ufficiale di Apple (la diretta streaming sarà disponibile su quest'ultimo e tramite l'app Apple TV). In parole povere, è tutto pressoché imminente, in quanto al momento in cui scriviamo mancano esattamente due settimane al keynote.

Difficile pensare che i protagonisti di questo evento non siano gli smartphone della società di Cupertino: ricordiamo che quest'anno i modelli che dovrebbero arrivare sul mercato sono iPhone 14 (6,1 pollici, A15), iPhone 14 Max (6,7 pollici, A15), iPhone 14 Pro (6,1 pollici, A16) e iPhone 14 Pro Max (6,7 pollici, A16). Ad accompagnare questi ultimi, però, potrebbe esserci anche Apple Watch Series 8.

Staremo a vedere: non manca molto alla data indicata e quindi l'attesa sarà breve. Per il resto, ricordiamo che Apple ha confermato che iPadOS 16.1 arriverà più in là, tanto che si vocifera già del fatto che la società di Cupertino potrebbe tenere un altro evento a ottobre 2022, dedicato in quel caso a iPad e Mac.