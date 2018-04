Apple: ufficiale il nuovo iPhone 8 ed 8 Plus (RED) Edition

Come ampiamente preannunciato qualche ora fa, Apple ha ufficializzato i nuovi modelli rossi di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, che riprendono la stessa colorazione di iPhone 7 ed iPhone 7 Plus annunciati lo scorso anno proprio in questo periodo.

Apple, quindi, rinnova la propria collaborazione con Product (RED), l'organizzazione fondata dal frontman degli U2 Bono Vox e che si batte per combattere l'HIV in Africa.

Una parte non specificata dei proventi generati dalla vendita degli smartphone che includono questa colorazione sarà devoluta in beneficienza all'associazione.

A differenza dei modelli bianchi con incisioni dello scorso anno, l'iPhone 8 RED ha il pannello frontale completamente nero.

iPhone 8 ed iPhone 8 Plus (RED) si aggiungono ai modelli space grey, silver ed oro, e saranno disponibili a partire da domani 10 Aprile anche in Italia agli stessi prezzi delle altre varianti. Non è noto per quanto tempo resteranno in vendita, dal momento che lo scorso anno Apple li ritirò dal mercato al omento dell'annuncio dei successori.

Per maggiori informazioni vi rinviamo alla pagina ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo.