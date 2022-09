Apple, ufficiali la data di rilascio di iOS 16 e gli iPhone compatibili

Andando oltre gli annunci dell'evento Apple Far Out, la società di Cupertino ha svelato quando arriverà iOS 16. Spoiler: la data non è poi così lontana, dato che manca solamente qualche giorno.

Infatti, secondo quanto riportato da The Verge e MacRumors, nonché come si può leggere sul portale ufficiale di Apple, il prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo degli iPhone arriverà nella giornata del 12 settembre 2022, ovvero nel lunedì che segue il keynote "Far Out" (andato in scena il 7 settembre 2022). Insomma, manca ben poco per mettere le mani sull'atteso aggiornamento software.

Ma quali saranno gli iPhone compatibili con iOS 16? Oltre ovviamente agli iPhone 14 appena annunciati, si fa riferimento a iPhone 13, iPhone 13‌ mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro‌ Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12‌ Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11‌ Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone‌ XS, iPhone‌ XS Max, iPhone‌ XR‌, iPhone‌ X, iPhone‌ 8, iPhone‌ 8 Plus e iPhone SE (seconda generazione o successive).

Per il resto, ricordiamo che tra le principali novità di iOS 16 c'è la rinnovata lockscreen. Ad accompagnare il rilascio di iOS 16 non ci sarà questa volta iPadOS 16, in quanto quest'ultimo arriverà più in là nel corso dell'autunno. Il 12 settembre 2022 non mancherà però watchOS 9.