Apple, ulteriori conferme sul lancio degli AirPods Pro 2: ecco quando arriveranno

Sebbene i primi rumor parlassero di un lancio entro il 2021, sembra proprio che per provare i nuovi AirPods Pro 2 con design più compatto dovremo attendere ancora un po' di tempo.

La prima iterazione degli auricolari TWS di fascia alta di Apple sono ormai datati 2019, dunque l'idea che questo fosse l'anno giusto per il rilancio della serie era più che credibile. Stando a quanto suggerito dal noto analista Ming-Chi Kuo però, la seconda versione degli AirPods Pro dovrebbe arrivare non prima del 2022.

Lo stesso Kuo, nel corso di un evento dedicato agli investitori, ha affermato che la domanda di TWS per il 2021 è scesa da 75-85 milioni di unità agli attuali 70-75. Probabilmente anche per questo motivo, Apple ha optato per un approccio più cauto, spalmando senza fretta i nuovi prodotti in un lasso di tempo più ampio.

Non è un mistero infatti che entro la fine dell'anno dovrebbero vedere la luce i nuovi Airpods 3, ovvero la proposta entry level di Cupertino, migliorati nelle prestazioni e più compatti nel design. Nello specifico, l'asticella dovrebbe ricevere una corposa riduzione nell'altezza.

Nel frattempo, anche i nuovi iPhone 13 dovrebbero essere ormai in dirittura d'arrivo, in netto anticipo rispetto alla scorsa generazione di smartphone Apple.