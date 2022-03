Apple: nell'ultimo keynote c'è un piccolo segno di supporto all'Ucraina, ecco quale

Il keynote Apple dell'8 marzo è stato un evento di enorme importanza per tutti gli amanti dei prodotti della casa di Cupertino, che tra le altre cose ha annunciato iPhone SE 3 e il nuovo Mac Studio. Ciò che molti potrebbero non aver notato, però, è il velato segnale di supporto che Tim Cook ha dato alla popolazione ucraina durante la conferenza.

Infatti, stando a quanto riporta PhoneArena, la scelta dell'abbigliamento del CEO di Apple, che indossava una maglia blu e un Apple Watch con cinturino giallo, sarebbe stata voluta per replicare i colori della bandiera nazionale dell'Ucraina. Secondo alcuni fan di Apple, la scelta sarebbe stata presa direttamente da Tim Cook stesso, come segno di supporto dell'azienda nei confronti di Kiev contro l'invasione russa.

Ovviamente, quella di Apple durante lo scorso Keynote è una forma di supporto molto velata, di cui diversi utenti potrebbero non essersi nemmeno accorti e che probabilmente punta semplicemente alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul conflitto in corso nell'Est Europa, specie per quanto riguarda la situazione dei civili.

Più concretamente, però, Apple ha fermato le vendite in Russia a pochi giorni dall'inizio dell'invasione. In altre parole, iPhone, iPad e Mac non sono più in vendita nel mercato russo, almeno per il momento, come richiesto dalle sanzioni internazionali contro Mosca. Tuttavia, Apple continua a tenere aperto il proprio App Store digitale anche per gli utenti russi, nonostante le pressioni per una chiusura anche di quest'ultimo da parte dell'opinione pubblica.

Al contempo, ora, Mappe di iOS mostra la Crimea come parte dell'Ucraina, e non più della Russia, mentre la stessa Apple ha bloccato alcune feature di Mappe in Ucraina per rendere più complessa l'avanzata russa nel Paese e, soprattutto, il tracciamento dei cittadini ucraini a partire dai dati in tempo reale sul traffico.