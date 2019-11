Apple potrebbe unire News+, TV+ e Music in un abbonamento unico

Un nuovo rapporto di Bloomberg sostiene che nel 2020 Apple potrebbe proporre agli utenti un abbonamento unico comprensivo di Apple News+, TV+ e Music, il tutto allo scopo di incrementare i recavi provenienti dalla divisione ed al contempo aumentare la fidelizzazione dei clienti.

La popolare agenzia di stampa cita "persone che hanno familiarità con i piani", che avrebbero notato come gli accordi firmati tra Apple e le testate giornalistiche prevedano la possibilità di offrire un bundle unico per tutti i propri servizi. A ciò si aggiungono alcuni rapporti emersi lo scorso Ottobre circa alcune discussioni in atto con le etichette musicali per discutere delle royalties di Apple Music.

Apple attualmente, se si escludono servizi come iCloud ed Apple Care, offre quattro servizi multimediali: Apple News+, Apple TV+, Apple Music ed Apple Arcade, una dimostrazione chiara di come il focus della compagnia di Tim Cook stia lentamente cambiando per spostarsi verso gli abbonamenti che potrebbero rappresentare a lungo andare una vera e propria gallina delle uova d'oro. Nel corso della conference call tenuta con gli investitori lo scorso Ottobre, il CEO ha anche aperto ad un approccio diverso per la vendita degli iPhone.

In Italia Apple News+ non è disponibile, ma non è escluso un approdo nel nostro paese nel corso del prossimo anno.