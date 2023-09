Apple e l'update che non ti aspetti: il panno è compatibile con iPhone 15

La settimana dell'annuncio della gamma iPhone 15 non può che concludersi con un ulteriore reveal in casa Apple. Questa volta più "per il meme" che altro, ma signore e signori: il panno per la pulizia da 25 euro è ufficialmente compatibile con iPhone 15.

A farlo notare è nientemeno che The Verge, che dopo l'evento Wonderlust si è fiondata sul portale ufficiale di Apple, scoprendo che Tim Cook e soci hanno aggiornato la pagina del prodotto per riflettere la novità. Basta infatti espandere la scheda "Compatibilità" per notare la presenza dei dispositivi appartenenti alla famiglia iPhone 15.

Certo: sono "compatibili" anche i modelli non Pro, cosa effettivamente da specificare visto che magari qualcuno potrebbe pensare il contrario. Da notare poi la retrocompatibilità, visto che anche le precedenti generazioni di iPhone vengono indicate come "compatibili" (ma solo da iPhone 5 in su).

Tornando seri, nel corso degli anni il panno per la pulizia da 25 euro è diventato un meme. Infatti, in seguito all'annuncio del prodotto a fine 2021, a inizio 2022 il panno ufficiale della società di Cupertino aveva nuovamente attirato l'attenzione per via della pubblicazione del tutorial ufficiale Apple su come pulirlo. In tutto ciò, nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, il prezzo è sempre rimasto pari a 25 euro.