Apple, upgrade in vista per i Mac Pro: in arrivo una GPU AMD Radeon RDNA2

Dopo la curiosa notizia sul primo Mac Pro regalato a Donald Trump da Tim Cook, torniamo a parlare dei prodotti di punta per l'utilizzo professionale di Apple, per via di un'interessante indiscrezione sul possibile refresh del comparto grafico. Vediamo di cosa si tratta.

Non è certamente una novità che Apple stia preparando l'ambiente per questo corposo upgrade, dopo aver scoperto la presenza del supporto per GPU con architettura NAVI RDNA2 fra le modifiche apportate di recente sul sistema operativo macOS.

In diretta correlazione con quanto premesso dunque, su Geekbench sono apparsi i benchmark di un MacPro 7.1 basato su piattaforma Intel Cascade Lake-X con una scheda video AMD Radeon Pro W6900X, un modello inedito sul quale AMD dovrebbe aver lavorato in esclusiva per la linea professionale di Apple.

Purtroppo le specifiche della scheda non sono note, ma molto probabilmente siamo di fronte a una GPU Navi 21 con 32GB di memoria video.

Per quanto riguarda le performance invece, i punteggi di benchmark del Mac Pro sono stati eseguiti sulle API Apple Metal mettono in luce il suo possibile collocamento con un totale massimo di 171.000 punti, quindi ben al di sopra dell'attuale top di gamma di AMD, ma anche un punteggio minimo di 152.000 punti, di gran lunga inferiore. La scheda dunque dovrebbe inserirsi nella gamma AMD a cavallo fra la RX 6800XT e la RX 6900XT con un guadagno netto dell'81% rispetto alle Radeon Pro VII con chip Vega 20.