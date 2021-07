Apple usa Samsung Galaxy S21 per pubblicizzare le ultime Beats Studio Buds

L’annuncio degli auricolari True Wireless Beats Studio Buds da parte di Apple è avvenuto a metà giugno, ma solo recentemente sono apparsi anche su Amazon con una pagina apposita...anche se alquanto “bizzarra”. Per pubblicizzare il prodotto, infatti, la società di Cupertino ha usato un Samsung Galaxy S21.

Questa scelta a parere di alcuni utenti e siti Web del settore è apparsa piuttosto strana, dato che si tratta degli auricolari TWS di fascia alta proposti da Beats e Apple e, di conseguenza, ci si aspetterebbe una promozione sul mercato assieme agli iPhone. Eppure, in realtà, c’è una chiara ragione dietro questa scelta.

I Beats Studio Buds sono infatti auricolari che non sono compatibili solamente con iOS, il sistema operativo della Mela, ma sono anche i primi auricolari della Mela compatibili con dispositivi Android della concorrenza. Proprio per questo motivo, quindi, la pubblicità che vedete in copertina si avvale dello smartphone Android per eccellenza del 2021, ovvero Samsung Galaxy S21, per confermare tale funzionalità, sebbene sia noto che il colosso sudcoreano a oggi è il rivale numero uno della società di Tim Cook. Si può quindi parlare di “gaffe”? Ne dubitiamo fortemente.

Ci sono però dei precedenti che fanno intuire un possibile cambiamento di strategia e una certa “apertura” da parte della Mela: durante l’evento WWDC 2021, Apple ha annunciato l’arrivo di FaceTime su Android utilizzando presumibilmente lo smartphone del robottino verde di fascia medio-bassa LG Stylo 6, non un Galaxy S21 o altri smartphone Android di fascia alta. Una scelta totalmente diversa rispetto a quella vista per i Beats Studio Buds, forse dovuta anche alla portata dei due segmenti pubblicitari. In ogni caso, ciò che è importante è sottolineare la compatibilità degli auricolari Beats con Android; insomma, missione compiuta!

Ricordiamo, intanto, che iOS 15 è disponibile in Italia per il pubblico.