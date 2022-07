Apple verso l'USB-C: in arrivo con iPhone 15 nel 2023, su iPad entro fine 2022

Si avvicina sempre di più il momento della transizione definitiva dei prodotti Apple allo standard USB-C: dopo avervi spiegato che le AirPods 2 avranno il connettore USB-C come propria porta principale, arriva ora una nuova conferma sulla presenza di una porta USB-C anche su iPhone 15.

In particolare, Apple vorrebbe completare la transizione all'USB-C entro fine 2024, in ottemperanza alle scadenze imposte dall'Unione Europea sul connettore unico per smartphone. Ciò significa che, nel giro dei prossimo due anni, Cupertino dovrà dire addio alle porte Lightning ancora presenti sugli iPhone, gli iPad e, ovviamente, le AirPods.

Dunque, se lato auricolari saranno le AirPods Pro 2 a sancire il salto verso il nuovo connettore, che potrebbe arrivare già a fine 2022, per gli altri due settori dovremo aspettare un po' di più. In particolare, nel settore degli iPad dovrebbe essere l'iPad di decima generazione a integrare la porta USB-C, insieme ad un modem 5G.

Resta invece da capire quando arriverà il momento del passaggio per gli iPad Air, iPad Mini e iPad Pro, che comunque hanno ancora un paio d'anni per ricevere un refresh con il nuovo connettore. Invece, la situazione si fa più spinosa lato iPhone, poiché già sappiamo per certo che iPhone 14 non avrà il connettore USB-C.

Visto che la deadline dell'UE è fissata a novembre 2024, in linea puramente teorica Apple potrebbe rilasciare iPhone 15 e iPhone 16 con connettore Lightning, passando all'USB-C solo con iPhone 17. Tuttavia, la casa di Cupertino vorrebbe giocare d'anticipo, implementando la nuova porta su iPhone 15, già a partire dal 2023, stando a quanto spiega l'insider Ming-Chi Kuo.

Sempre Kuo, però, parla anche dell'eventualità di un iPhone completamente privo di porte, che entro il 2025, anno di rilascio di iPhone 17 (il primo smartphone di Cupertino che dovrebbe obbligatoriamente implementare il connettore USB-C), dovrebbe già essere realtà. Insomma, la possibilità di un salto dalla porta Lightning ad un iPhone portless, benché labile, esiste ancora.