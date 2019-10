Apple agli utenti: aggiornare subito iPhone 5 ed iPad per evitare problemi con il GPS

Apple ha emesso un nuovo avviso di sicurezza per i proprietari di alcuni modelli di iPhone ed iPad, invitandoli ad aggiornare i dispositivi entro il 3 Novembre 2019 per evitare problemi con il GPS, che potrebbe causare disservizi con la data ed ora ed anche con iCloud, email ed altri servizi.

I dispositivi interessati sono i seguenti:

iPhone 5

iPad (4a generazione) Wi-Fi + Cellular

iPhone 4s

iPad mini (1st generation) Wi-Fi + Cellular

iPad 2 Wi-Fi + Cellular (solo modelli CDMA)

iPad (3a generazione) Wi-Fi + Cellular

La data di scadenza fissata dal produttore di Cupertino, come detto poco sopra, è per le 12:00 del 3 Novembre. Il problema, come si può vedere, riguarda i modelli di iPhone ed iPad introdotti nel 2012, ma in precedenza il colosso di Cupertino aveva specificato che il disservizio non è limitato ai suoi dispositivo.

"Se si dispone uno dei dispositivi elencati di seguito, è particolarmente importante aggiornare il software del dispositivo prima del 3 Novembre per assicurarsi che il GPS, la data e l'ora continuino a funzionare correttamente. Se non esegui l'aggiornamento alla versione più recente di iOS disponibile per il tuo dispositivo prima del 3 Novembre, alcuni modelli potrebbero non essere in grado di mantenere una posizione GPS precisa. E le funzioni che si basano sulla data e l'ora corrette, come la sincronizzazione con iCloud ed il download della posta elettronica, potrebbero non funzionare" si legge nel bollettino di sicurezza, secondo cui "i dispositivi che non sono stati aggiornati prima del 3 Novembre 2019 potrebbero non essere in grado di ricevere aggiornamenti software via OTA. Di conseguenza, l'unico modo per aggiornare il dispositivo sarà il ripristino in iTunes o Finder tramite connessione tethered".