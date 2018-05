Apple utilizzerà i droni per migliorare Apple Maps, nel rispetto della privacy

Apple ha formalmente annunciato che utilizzerà droni o veicoli aerei per raccogliere informazioni più esaurienti volte a migliorare il servizio di cartografie, Apple Maps, che nei mesi successivi al lancio aveva fatto a lungo discutere a causa delle informazioni errate e forvianti.

La notizia arriva dopo che il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha annunciato l'approvazione delle licenze per dieci società che avevano chiesto l'autorizzazione ad utilizzare droni nel paese nordamericano. Tra tutte figurava anche Apple, che era in lista insieme ad Uber, Intel ed il corriere FedEx.

Interessante anche notare che il principale produttore di droni militari al mondo, DJI, ed il gigante degli e-commerce Amazon non hanno ricevuto l'approvazione.

Apple, dal canto suo, ha rivelato che ha intenzione di utilizzare questo programma di test come opportunità per migliorare Apple Maps, al fine di offrire un servizio quanto più possibile simile a quello che è il migliore al mondo, Google Maps. Le immagini aeree saranno acquisite e pubblicate "nel massimo rispetto della privacy delle persone", ha affermato la Mela in un comunicato in cui ha sottolineato che l'elaborazione dei dati comprenderà la sfocatura delle facce e delle targhe delle automobili.

Inizialmente il programma sarà avviato nel North Carolina, ma non è escluso che in futuro possa approdare anche altrove.