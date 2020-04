Apple ora vende i cuscinetti di ricambio per le AirPods Pro: costano 9 Euro

A qualche mese dal lancio delle nuove AirPods Pro, arrivano sullo store ufficiale della società di Cupertino i cuscinetti di ricambio per gli auricolari senza fili. Apple li ha silenziosamente aggiunti al catalogo nella giornata di ieri.

Sullo store sarà possibile scegliere tra tre misure: small, medium e large. Su tutte è imposto un prezzo di 9 Euro, con consegna gratuita garantita dal 21 Aprile in poi. Allo stato attuale non è possibile scegliere il ritiro presso gli Store in quanto i negozi sono chiusi.

Come indicato nella scheda tecnica, la confezione comprenderà due paia di copriauricolari della misura scelta.

Si tratta di un'aggiunta importante, che sicuramente sarà accolta favorevolmente dagli utenti in quanto in precedenza i cuscinetti erano disponibili solo attraverso il supporto Apple al prezzo di circa 4 Dollari per un singolo set di qualsiasi dimensione.

E' stata una giornata ricca di novità quindi quella di ieri: Apple infatti ha presentato anche il nuovo iPhone SE 2 e lanciato le ruote per il MacPro, che hanno suscitato non poche perplessità tra gli utenti in quanto hanno un costo di 849 Euro.

Per i cuscinetti di AirPods Pro i prezzi sono sicuramente più bassi ed accessibili. Fateci sapere cosa ne pensate e se avete intenzione di acquistarli per le vostre cuffie.