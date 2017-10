Nel 2017 Apple venderà 20 milioni di iPhone X a causa dei problemi di produzione

Secondo quanto riportato dal Nikkei,sarà in grado di spedire solo 20 milioni dinel 2017, la metà rispetto a quanto originariamente previsto, il tutto a causa dei problemi di produzione e ritardi con alcuni componenti.

KGI Securities, in precedenza aveva affermato che al lancio del 3 Novembre saranno disponibili solo 2-3 milioni di unità.

Il nuovo rapporto del Nikkei riferisce che la principale ragione per cui il numero di unità spedite sarà così basso è da ricercare in alcuni problemi di qualità con le componenti del sistema TrueDepth, che come ormai noto gestisce il riconoscimento facciale attraverso il Face ID.

La pubblicazione di oggi sostiene che i fornitori di Apple hanno riscontrato dei problemi con il processo di saldatura al display OLED nella prima parte dell’assemblaggio, per poi risolverlo solo a Luglio.

La produzione della fotocamera frontale resta comunque problematica, ed il rapporto sostiene che le rese finali sono iniziate ad aumentare solo alla fine di settembre. Il COO di Apple, Jeff Williams, a tal proposito la scorsa settimana avrebbe incontrato il CEO di Foxconn per discutere proprio di questa problematica.