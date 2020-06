Apple, al via la vendita dei Mac Pro ricondizionati, ma il prezzo è comunque esorbitante

Negli Stati Uniti Apple ha ufficialmente dato il via alla vendita dei primi Mac Pro ricondizionati. Contrariamente a quanto avviene con gli iPhone, iPad ed in generale sugli altri dispositivi, però, il prezzo non è molto accessibile.

Per il Mac Pro con processore Intel Xeon W 28-core da 2,5 Ghz e Turbo Boost fino a 4,4 GHz, 1,5 terabyte di memoria RAM DDR4, due Radeon ProVega II Duo con 32 gigabyte di memoria ciascuna, SSD da 2 terabyte e la scheda Apple Afterburner, infatti, sono richiesti 43.859 Dollari. Per fare un raffronto, sullo Store italiano la stessa configurazione viene a costare 56.599 Euro, ecco perchè il risparmio è di poche migliaia di Euro e rende comunque il computer poco accessibile a molti.

Il Mac Pro ricondizionati soddisfa tutti i requisiti di Apple, ed è soggetto alla policy sulla garanzia ed alla restituzione. E' anche possibile acquistare a parte la Apple Care per estendere ulteriormente la garanzia.

Ovviamente, è anche possibile montare le ruote da 849 Euro per il Mac Pro, che hanno suscitato molto clamore per il prezzo esorbitante ed anche per l'ironia che hanno fatto molti YouTuber, che le hanno addirittura montate sotto gli skateboard per testarne la resistenza e vedere come si comportano.

Tornando al Mac Pro, è chiaro che si tratta di un prodotto rivolto a determinate fasce di clienti come gli studi grafici.