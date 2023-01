Apple ha venduto 2,32 miliardi di iPhone dal 2007, l'anno in cui lo presentò Steve Jobs

Nella giornata di ieri, l’iPhone ha spento 16 candeline: era il lontano 9 Gennaio 2007 quando Steve Jobs presentava alla stampa un dispositivo che avrebbe cambiato il mondo della comunicazione e la quotidianità di milioni di persone a livello mondiale.

Un anniversario così importante però è anche stata l’occasione per tracciare un bilancio sulle vendite. Come rivelato da IDC sui propri account ufficiali, dal lancio del 9 Gennaio 2017 Apple ha venduto oltre 2,32 miliardi di iPhone a livello mondiale. Tale dato tiene ovviamente conto di tutti i modelli commercializzati dalla Mela, inclusi gli ultimi iPhone 14 che hanno subito il contraccolpo della crisi dei semiconduttori e sono stati quasi introvabili per svariate settimane. La situazione però di recente è migliorata ed iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili in 1-3 giorni.

La storia di iPhone è stata costellata da scelte che hanno scatenato non poche discussioni tra appassionati e non: non si può non citare la decisione di Steve Jobs di non supportare mai Flash su Safari ed iOS. Inizialmente criticata da molti, poi la scelta si è rivelata giusta alla luce dei numerosi problemi di sicurezza riscontrati. L’ultima in ordine di tempo ha riguardato la rimozione del jack per le cuffie da 3,5mm, che è stato pensionato praticamente da tutti i produttori.