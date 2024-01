Apple avrebbe venduto più di 200mila Vision Pro, come interpretare tali numeri?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors, Apple avrebbe venduto più di 200mila Apple Vision Pro nei primi giorni di disponibilità in preordine, vale a dire dal 19 Gennaio.

Tali dati sono leggermente superiori rispetto alle stime diffuse dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale qualche giorno fa aveva affermato che Apple avrebbe piazzato tra 160mila e 180mila unità di Vision Pro durante il primo weekend d’apertura dei preordini.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le stime di spedizione sono subito slittate nelle ore successive all’apertura dei preordini, ma in molti hanno notato come poi le previsioni di consegna non siano slittate ulteriormente, un chiaro sintomo di come evidentemente dopo la domanda iniziale poi le richieste siano rallentate.

Kuo infatti ha avvertito che la domanda per Vision Pro potrebbe diminuire rapidamente a causa del mercato di nicchia a cui si rivolge il dispositivo, che ha un prezzo di 3.500 Dollari che non lo rende proprio un prodotto alla portata di tutti.

Alcune voci riferiscono che Apple sarebbe preparata ad un numero di limitato di vendite sia a causa del prezzo elevato che le difficoltà legate alla produzione: a quanto pare, il colosso di Cupertino produrrà circa mezzo milione di Vision Pro, ma li venderà tutti?