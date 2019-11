Apple, il vento è cambiato: annunciato un evento dedicato a giochi ed app

Apple sta lentamente continuando la propria ora di modifica del focus. Dopo l'evento dedicato interamente ai servizi, in cui ha presentato Apple News+, Apple Arcade ed Apple TV+, il colosso di Cupertino ha annunciato un nuovo keynote per il 2 Dicembre. Si tratta di una novità assoluta.

Nel corso dell'evento Apple mostrerà i "nostri giochi ed applicazioni preferiti lanciati nel 2019" su App Store. La premiazione in precedenza era stata effettuata tramite un classico comunicato stampa in cui venivano semplicemente elencati i migliori giochi ed app e lodati gli sviluppatori per il lavoro portato avanti nell'anno concluso.

Secondo quanto appreso da CNBC, Apple non dovrebbe lanciare nuovi prodotti: AirPods Pro ed il nuovo MacBook Pro da 16 pollici sono disponibili sul mercato da pochi giorni, ed appare improbabile ipotizzare qualche nuovo dispositivo proprio nel bel mezzo della stagione natalizia.

Questa notizia però conferma come il focus di Apple stia lentamente cambiato e la società di Tim Cook voglia puntare sempre più sul digitale ed i servizi, che potrebbero rappresentare una vera e propria gallina dalle uova d'oro per i prossimi anni, anche alla luce della frenata registrata da iPhone nell'ultimo anno a causa dell'agguerrita concorrenza.

L'evento si terrà a New York City ma non dovrebbe essere trasmesso in streaming.