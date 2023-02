Apple, la vera novità di iPhone 15 potrebbero essere... i tasti!

Se le prime voci sul 2024 suggeriscono che anche iPhone 16 Pro non avrà lente periscopica, gli ultimi rumor sul flagship Apple di quest'anno sono invece piuttosto esaltanti, con un modello che potrebbe finalmente compiere un passo che gli utenti attendevano da tempo.

Alcuni recenti report, infatti, sembrano concordare sul fatto che iPhone 15 possa sbarazzarsi una volta per tutte dei tasti fisici, una mossa semplice, per molti addirittura scontata in ottica di semplificazione del design e dell'esperienza d'uso proposta dagli smartphone con la mela, che negli ultimi anni hanno iniziato a fare sul serio con MagSafe e le gesture e che, con la rimozione dei bottoni, potrebbero non solo beneficiare di un'estetica ancora più volta al minimalismo, ma anche di una cospicua riduzione nelle dimensioni richieste in fase di progettazione.

Onore al merito, tuttavia: come ricordano i ragazzi di PhoneArena, infatti, Apple anche in questo caso non sarebbe la prima a compiere questo passo. La prima azienda a fare questa scelta fu HTC con il suo U12+, con ben altri risultati rispetto a quelli che potrebbe avere Apple, nota per essere in grado di lanciare veri e propri trend anche arrivando dopo gli altri, non solo per via della fiducia di cui gode tra gli appassionati, ma anche per il modo in cui progetta e implementa determinate tecnologia nei suoi prodotti: basti pensare a FaceID e al suo elevato grado di sicurezza, a differenza di quanto proposto dai competitor Android che non sembrano aver ancora trovato la quadra per fare a meno del sensore biometrico per le impronte digitali (la scelta di Google di limitare il riconoscimento facciale su Pixel 7 è solo l'esempio più noto).

Naturalmente quando si tratta di voci di questo tipo occorre sempre andare coi piedi di piombo, in quanto si tratta di rumor da prendere con tutta la cautela del caso.