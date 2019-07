Apple: vicina l'acquisizione della divisione modem 5G di Intel

Apple sarebbe in trattative avanzate per acquistare la divisione specializzata nella produzione di modem per smartphone da Intel. A riferirlo il Wall Street Journal, che cita persone vicine alle due compagnie. L'accordo potrebbe aggirarsi intorno ad 1 miliardi di Dollari e comprenderebbe anche un portafoglio di brevetti e di personale.

Le due parti avrebbero intavolato una trattativa da circa un anno. Come riportato in precedenza, i colloqui si sono bloccati nel momento in cui Apple e Qualcomm hanno risolto le controversie legali e raggiunto un nuovo accordo di fornitura.

Intel a questo punto avrebbe cercato altri acquirenti ed ha trovato altre parti interessate, ma poco dopo sono riprese le trattative con la società di Tim Cook.

"Le discussioni tra Apple ed Intel sono iniziate l'estate scorsa, all'epoca delle dimissioni dell'ex amministratore delegato di Intel, Brian Krzanich, che era un grande sostenitore della tecnologia 5G in quanto convinto fosse una fonte di ricchezza per il futuro. Quando Bob Swan è stato nominato per prendere il suo posto a gennaio, gli analisti hanno detto che le probabilità di un accordo con Apple sono aumentate a causa del cambio di strategia" si legge nel rapporto.

Come notato dallo stesso Journal, l'acquisto della divisione modem di Intel potrebbe fornire ad Apple un vantaggio importante in quanto svilupperebbe internamente i propri chip, rendendola meno dipendente da Qualcomm.

Apple aveva intenzione di utilizzare i modem Intel per portare il 5G su iPhone.