Apple e videogiochi: un nuovo toolkit e un convertitore shader semplificheranno il porting

Videogiocatori e svilupattori dell’universo Mac sull’attenti: la WWDC 2023 si è appena conclusa con Apple che ha annunciato un nuovo tool di sviluppo atto a semplificare il porting su Mac dei giochi sviluppati per Windows.

Oltre alle tante novità che riguardano Airpods, CarPlay e tvOS, infatti, l'azienda dietro iPhone e Mac ha stupito con un interessante strumento di conversione: il toolkit fornirà un ambiente di emulazione che possa consentire agli sviluppatori di eseguire il proprio gioco Windows su Mac senza modificarlo per valutare come il gioco girerebbe sul sistema operativo Mac prima ancora di scrivere qualsiasi codice. Una versione beta è già disponibile per il download sul sito web Apple Developer.

Apple ha presentato anche un nuovo convertitore Metal shader che semplificherà il processo di conversione degli shader e dei codici grafici di un gioco Windows per permettergli di girare sui Mac dotati di processore Apple.

In tal senso, Apple afferma che il toolkit e il convertitore ridurranno significativamente il tempo e il lavoro necessari per il porting dei giochi su Mac, portando l’intero processo a poter essere realizzato in pochi giorni.

Sembra, dunque, che Apple sia sempre più intenzionata ad aumentare il proprio lavoro per soddisfare le esigenze dei videogiocatori di tutto il mondo implementando la conversione di giochi di fascia alta, dopo le recenti dichiarazioni in merito alla modalità Game presente su macOS Sonoma.

Intanto, dimostrandosi come sempre attenta alle nuove tendenze, sembra che anche Apple stia assumendo nuove figure nel campo dell’intelligenza artificiale.