Apple vieta da App Store le applicazioni legate alle sigarette elettroniche

Apple ha confermato ad Axios di aver eliminato dal proprio App Store circa 181 applicazioni legate alle sigarette elettroniche ed allo svapo. Al momento non è noto se coloro che possiedono le app saranno in grado di continuare ad usarle o meno, tanto meno se si tratta di una misura temporanea.

"Prestiamo molta attenzione a curare l'App Store ed a renderlo un luogo di fiducia per i clienti, in particolare i giovani. Valutiamo costantemente le applicazioni e consultiamo gli studi più recenti per determinare i rischi per la salute ed il benessere degli utenti" si legge nella breve dichiarazione, in cui Apple ha anche annunciato di aver "aggiornato le linee guida dell'App Store, da cui sono ora vietate le applicazioni che incoraggiano o facilitano l'uso di questi prodotti. Le applicazioni precedentemente disponibili non saranno più disponibili per il download".

Come ampiamente prevedibile, quindi, Apple ha preferito correre ai ripari per evitare possibili polemiche. Soprattutto negli Stati Uniti la pressione sui produttori di sigarette elettroniche è elevatissime ed in alcuni stati sono addirittura state vietate.

Uno studio pubblicato di recente ha sottolineato che le sigarette IQOS di Philip Morris sarebbero dannose quanto le normali. In Italia si era parlato di una normativa simile al tabacco, ma ad oggi non si è concretizzato.