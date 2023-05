Apple vieta ai dipendenti l'utilizzo di ChatGPT ed altre IA simili sul posto di lavoro

Poco dopo l’arrivo dell’app di ChatGPT su iOS, dal Wall Street Journal arriva la notizia secondo cui Apple avrebbe vietato ai dipendenti l'utilizzo di ChatGPT ed altre IA generative sul posto di lavoro.

Il Journal riferisce che ai dipendenti sarebbe stato ordinato di non usare nemmeno CoPilot di GitHub, che permette agli sviluppatori di automatizzare la scrittura del codice.

Il motivo è da ricercare dal fatto che ChatGPT invia agli sviluppatori dati per consentire loro di migliorare i modelli d’intelligenza artificiali. Un bug dello scorso Marzo ha però esposto alcuni dati sensibili degli utenti ChatGPT e consentito di accedere alla cronologia chat di altri iscritti. L’episodio ha avuto un eco importante ed ha spinto ChatGPT ad introdurre un’opzione che consente agli utenti di disattivare la cronologia chat per non contribuire all’addestramento del modello d’IA.

La paura di Apple è che l’utilizzo di ChatGPT da parte degli utenti esponga informazioni sensibili sui nuovi prodotti dal momento che i dipendenti potrebbero usare il chatbot per comporre email.

Nelle ultime settimane sono state diverse le aziende che hanno vietato ChatGPT e simili: anche JPMorgan Chase e Verizon hanno fatto lo stesso, ed Amazon ha chiesto agli ingegneri di usare il proprio strumento d’IA piuttosto che quelli di terze parti.