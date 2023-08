Apple Vision Pro 2 potrà essere impostato per chi ha problemi di vista: il brevetto

Tra i problemi irrisolti di Apple Vision Pro, due sarebbero particolarmente importanti: il primo è quello del peso del visore; il secondo, invece, riguarda la possibilità di utilizzo di Vision Pro da parte di chi soffre di problemi di vista, come miopia, astigmatismo e altre patologie dell'occhio.

Alla WWDC, quando Apple ha presentato Vision Pro, l'azienda ha confermato che il visore sarà dotato di apposite lenti per utenti con problemi di vista, come ampiamente prevedibile. Queste ultime, però, saranno vendute solo separatamente e non saranno incluse nella confezione del dispositivo: se consideriamo che Vision Pro costerà 3.499 Dollari, insomma, pare che gli utenti con problemi di vista dovranno sborsare cifre persino più elevate solo per poter utilizzare il visore.

Per questo, Apple starebbe lavorando ad una tecnologia volta a rendere Vision Pro utilizzabile da tutti, a prescindere da qualsiasi patologia oculare. In particolare, un brevetto scoperto da 9to5Mac sembra anticipare che il prossimo modello di Vision Pro sarà dotato di componenti aggiustabili dall'utente a seconda della propria vista, in modo da non dover acquistare alcuna lente aggiuntiva.

Il brevetto è stato pubblicato dallo USPTO (United States Patent and Trademark Office) e spiega che il display del prossimo Apple Vision Pro presenterà delle parti mobili che potranno essere aggiustate a seconda della dimensione della testa dell'utente e delle specificità della sua vista. Ciò, oltre a rendere obsolete le lenti esterne, dovrebbe anche semplificare la condivisione del medesimo visore tra più persone.

Nel brevetto, in particolare, possiamo leggere che "ogni elemento del display può essere aggiustato per allinearsi all'occhio corrispondente dell'utente. Per esempio, ciascun elemento dello schermo può essere spostato lungo tre assi finché il suo centro non è allineato con il centro dell'occhio. Per questo, la distanza tra elementi dello schermo può essere impostata sulla base della distanza intrapupillare di ciascun utente". Per ottenere questo risultato, pare che Apple utilizzerà un sistema di micromagneti, che però non troverà spazio sotto la scocca della prima generazione di Vision Pro.