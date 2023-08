Apple Vision Pro: alcune unità sono in circolazione, c'è il primo hands-on!

Anche se sembra che Apple Vision Pro non interessi agli sviluppatori, il visore in Realtà Mista di Cupertino potrebbe essere già in circolazione. Stando a quanto riporta un sito web specializzato nel mondo Apple, infatti, alcuni modelli di Apple Vision Pro sarebbero finiti nelle mani della stampa, che ha avuto modo di testarli con largo anticipo.

Apple Insider, infatti, spiega che il suo redattore Mike Wuerthele ha potuto provare Apple Vision Pro per circa due ore, dopo un brevissimo hands-on nel corso dell'evento Apple di persona alla WWDC. Il giornalista, sfortunatamente, non ha potuto fare foto al dispositivo, spiegando che se le avesse fatte avrebbe involontariamente svelato il nome della sua fonte.

Che dei modelli preliminari di Apple Vision Pro siano pronti per i test lo sappiamo da tempo: Apple ha spedito i dev kit del visore già a fine luglio, mentre delle unità demo sono state mostrate agli executive della compagnia già a giugno, in vista della presentazione ufficiale alla WWDC (dove, di nuovo, il visore poteva essere testato con mano). Al contempo, anche la release del sistema operativo xrOS in versione beta per sviluppatori fa pensare che lo stato dei lavori sul dispositivo sia piuttosto avanzato, anche se pare che ci siano ancora alcuni piccoli problemi di Apple Vision Pro che il colosso di Cupertino starebbe sistemando in vista del lancio.

Secondo Wuerthele, il design di Apple Vision Pro è simile a quello degli iPhone di ultima generazione, benché con un tocco più "futuristico", mentre i materiali non sono affatto dissimili da quelli delle AirPods Max. Persino il setup del visore, con tanto di scansione facciale, è identico a quello del Face ID sui Melafonini di Cupertino. Infine, l'impostazione dell'audio spaziale avviene con dei tool simili a quelli utilizzati dalle AirPods.

La riproduzione video del mondo circostante sembra essere pressoché perfetta, specie per gli oggetti chiaramente illuminati: solo di fronte a oggetti o ambienti poco illuminati o coperti da delle ombre si perderebbe un po' di chiarezza nella rappresentazione. Per di più, gli schermi interni del device riescono a "mimare" la luminosità dell'ambiente circostante, dando un certo naturalismo all'esperienza.

Inoltre, sembra che il tracking degli occhi e i controlli gesture siano incredibilmente ben realizzati, al punto da spingere Wuerthele a dire che "Apple ha fatto centro" con questi ultimi. Sembra dunque che nessuno sentirà la mancanza di un controller utilizzando il visore, ma anche che una serie di impostazioni di accessibilità garantirà, in futuro, l'utilizzo da parte di persone con problemi alle mani, alle braccia o alla vista.

Sfortunatamente, il software di Vision Pro è ancora da rifinire: in particolare, le app funzionano esattamente come su iPad, mentre la navigazione del web via Safari è descritta come "funzionale, ma da migliorare". Ovviamente, anche il parco di app a disposizione non è particolarmente ampio, dal momento che quello testato dal giornalista è un prototipo del device pensato per gli sviluppatori.