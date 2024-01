Apple Vision Pro in anticipo? Potrebbe essere lanciato a gennaio!

Diverse fonti affidabili del mondo Apple hanno parlato di un lancio a fine febbraio per Apple Vision Pro, il primo visore in Realtà Mista del colosso di Cupertino. Dalla Cina, però, arrivano delle novità decisamente interessanti: Vision Pro sarebbe in largo anticipo, con un debutto fissato tra poche settimane!

Il portale cinese Wall Street Insights, un sito web per investitori originari della Cina che si occupano di speculazione sul mercato americano, ha infatti affermato di aver ottenuto delle informazioni esclusive relative al fatto che Apple Vision Pro arriverà il 27 gennaio sul mercato statunitense. Il lancio del device sarà infatti limitato agli USA, anche se sappiamo che Apple Vision Pro potrebbe arrivare in Europa e in Asia tra fine 2024 e inizio 2025.

Fate però attenzione: Wall Street Insights non ha mai riportato leak sul mondo Apple, mentre la data stessa del 27 gennaio appare decisamente improbabile dal momento che, calendario alla mano, si tratta di un sabato. I colleghi di Macrumors, però, hanno ipotizzato che il sito web faccia riferimento al corrispettivo in orario cinese della data di lancio americana del visore: vista la differenza di fuso orario tra Stati Uniti e Cina, insomma, è possibile che Apple Vision Pro venga lanciato il 26 gennaio (un venerdì) sul mercato nordamericano.

Di recente, comunque, leaker ben più importanti hanno riferito che Vision Pro non arriverà prima di febbraio, mentre altri hanno addirittura parlato di un posticipo al mese di marzo per Apple Vision Pro. Solo l'analista Ming-Chi Kuo - una voce molto affidabile per il panorama Apple, questo va detto - ha spiegato di aspettarsi che l'headset raggiunga gli Apple Store nordamericani tra fine gennaio e inizio febbraio, in linea con quanto riportato anche da Wall Street Insights.