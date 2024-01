Apple Vision Pro, quali app saranno preinstallate al lancio? C'è l'elenco ufficiale

Dopo aver scoperto la scheda tecnica completa di Apple Vision Pro, vediamo ora un'altra informazione vitale sull'headset di Apple: quali saranno le app preinstallate su Apple Vision Pro al lancio? I software inclusi da Cupertino saranno tantissimi, ma alcuni non saranno ottimizzati per visionOS.

Come riportano i colleghi di Macrumors, la lista di app preinstallate su Apple Vision Pro è stata svelata con una press release della Mela Morsicata, che distingue tra app "ottimizzate" per il visore, e app "non ottimizzate" per Vision Pro. Le prime saranno:

App Store

File

Freeform (la lavagna collaborativa di Apple, che ha fatto il suo debutto su iOS 16)

Foto

Impostazioni

Keynote

Mail

Messaggi

Mindfulness (una delle app complementari a Salute di iOS 17, arrivata su iPhone con iOS 17.2 )

) Musica

Note

Safari

Suggerimenti

TV

Encounter Dinosaurs, un'app del tutto originale che vi mostrerà una serie di dinosauri in un ambiente in Realtà Aumentata

Invece, le app non ottimizzate preinstallate su Apple Vision Pro al lancio saranno le seguenti:

Borsa

Calendario

Comandi Rapidi

Home

Libri

Mappe

News

Podcast

Promemoria

Registratore Vocale

Queste ultime app dovrebbero essere essenzialmente identiche alla loro ultima release per iPadOS, ma potrebbero ricevere delle ottimizzazioni in seguito. È invece piuttosto bizzarro che l'unica app della suite per la produttività di Cupertino in arrivo su Vision Pro al lancio sia Keynote, per giunta in versione ottimizzata, mentre né Numbers né Pages riceveranno una versione dedicata sul visore di Apple (almeno non al lancio).

Inoltre, nell'elenco mancano diverse app di sistema di iOS, iPadOS e macOS: tra di esse, per esempio, abbiamo Salute, Orologio, Contatti e Meteo, ma anche Dov'è. Infine, vi ricordiamo che molte app terze parti, come Netflix, Spotify e YouTube, non saranno disponibili su Apple Vision Pro quando il visore verrà messo in commercio.