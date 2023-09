Apple Vision Pro sarà compatibile con tutte le app per iPhone e iPad (o quasi)

Dopo aver scoperto che Apple Vision Pro sarebbe amatissimo dagli sviluppatori, è ora la stessa casa di Cupertino ad annunciare che il marketplace delle app di visionOS, il sistema operativo dei suoi visori, sarà disponibile ben prima del lancio di Vision Pro: arriverà già a fine 2023!

L'annuncio è arrivato con un comunicato di Apple Developer, che spiega che l'app store di Apple Vision Pro verrà pubblicato nel corso dell'autunno o, al massimo, all'inizio dell'inverno. Ovviamente, la prima release del marketplace sarà in beta, ma sarà compatibile sia con i devkit del visore che con le simulazioni digitali di quest'ultimo.

La parte più interessante del comunicato è però un'altra: sembra infatti che l'app store di Vision Pro sarà stracolmo di applicazioni fin dal lancio. Ciò dipende dall'innovativo approccio adottato da Apple per il suo device next-gen: oltre ad una selezione di app e giochi appositamente sviluppati per l'headset, infatti, saranno rilasciati anche diversi software per iPhone e iPad compatibili con il nuovo dispositivo.

In particolare, la funzione App Store Connect sarà in grado di dividere automaticamente le app compatibili da quelle non compatibili con Apple Vision Pro: le prime verranno pubblicate di default nell'apposita sezione del nuovo marketplace, mentre le seconde non saranno disponibili e i loro sviluppatori verranno informati con un'apposita comunicazione. Sembra che il porting delle app da iPhone a Vision Pro sarà semplicissimo: le app non compatibili saranno davvero poche, quasi tutte legate a delle feature non ancora lanciate sul visore.

In ogni caso, Apple ha consigliato il SDK di visionOS a tutti gli sviluppatori, spiegando che tramite quest'ultimo sarà possibile verificare in un'istante se le proprie app saranno compatibili con il visore. Ovviamente, però, resta da capire quale sarà la risposta degli sviluppatori a Vision Pro, dal momento che diversi report hanno fornito informazioni ben poco incoraggianti in tal senso.