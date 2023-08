Apple Vision Pro: tra le app già supportate c'è... Windows XP!

Chi ha detto che Apple Vision Pro non interessa agli sviluppatori? La verità sembra essere semmai il contrario: tra i tanti software e le molteplici app in via di sviluppo per il visore MR, infatti, vi sarebbe persino Windows XP. No, non c'è nessun errore: Windows XP arriverà sul nuovo headset di Apple!

Con un video condiviso su X, che trovate anche in calce a questa notizia, gli sviluppatori di UTM hanno svelato che "UTM ora funziona su Apple Vision Pro in modalità simulata! Dobbiamo ancora implementare i sistemi di input, ma eccovi un'anteprima". Nel video, della durata di soli 38 secondi, vediamo un utente che riesce ad avviare Windows XP in una finestra nell'interfaccia spaziale di Vision Pro.

Per chi non lo sapesse, UTM è un'app che permette di creare macchine virtuali su prodotti Apple quali iPhone, iPad e Mac. Con quest'ultima è possibile replicare virtualmente il funzionamento di PC Windows fino a Windows 11 e di macchine Linux e Ubuntu con le distribuzioni più recenti del sistema operativo realizzato da Linus Torvalds. Insomma, ora che UTM è compatibile anche con Apple Vision Pro, l'headset di Apple potrà essere utilizzato anche per interagire con macchine virtuali Windows e Linux, e non solo con il sistema operativo di Cupertino.

Sfortunatamente, gli sviluppatori hanno confermato che i sistemi di input sono ancora da implementare in UTM per Apple Vision Pro, il che significa che, per il momento, è impossibile interagire con Windows XP (o con qualsiasi altro sistema operativo) tramite il visore di Cupertino. Tuttavia, UTM ha già confermato che intende integrare questi controlli il prima possibile.

Il problema maggiore, però, è che UTM non verrà mai pubblicato sull'App Store di Apple Vision Pro, dal momento che le linee guida di Apple bloccano la release di qualsiasi app che crei macchine virtuali o emuli sistemi operativi diversi da quelli dei propri device. Certo, ora che il sideloading potrebbe arrivare su iOS le cose dovrebbero cambiare drasticamente: UTM, d'altro canto, è già scaricabile tramite diversi sistemi di sideloading su iPhone e iPad, perciò una volta che questa pratica diventerà "legale" nell'ecosistema Apple i suoi utenti non faranno altro che aumentare.