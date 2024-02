Apple Vision Pro arriva in aereo: questa compagnia di lusso lo ha già adottato

Fin dalla prima beta del sistema operativo di Apple Vision Pro, sappiamo che il visore di Cupertino funziona perfettamente in viaggio, al punto da rivelarsi un ottimo compagno durante i voli in aereo. Ebbene, una neonata compagnia di voli di lusso ha deciso di inserire Apple Vision Pro nella sua offerta di esperienze aeree.

Come spiega il portale Macrumors, la compagnia aerea di lusso Beond sta testando Apple Vision Pro sui suoi voli di linea. Beond è una compagnia aerea di fondazione molto recente, dal momento che è nata alle Maldive nel 2022. La società, diretta da Max Nilov e Tero Taskila, è stata formata dall'azienda del settore turistico maldiviano SIMDI e dalla società di investimento Arabesque, con sede negli Emirati Arabi Uniti. Le principali tratte della compagnia, dunque, coprono proprio le Maldive e la penisola araba.

Con una press release, Beond ha spiegato che offrirà la possibilità di utilizzare Apple Vision Pro ai suoi passeggeri diretti verso le Maldive. Nel comunicato stampa, in particolare, si legge che "Apple Vision Pro trasformerà l'esperienza di intrattenimento in volo, e noi saremo i primi ad offrirlo ai nostri passeggeri. In aggiunta alla nostra selezione di contenuti disponibili in volo, come videogiochi e film, Beond mostrerà con Apple Vision Pro alcune incredibili destinazioni nelle Maldive. Stiamo lavorando con partner maldiviani per presentare ai viaggiatori dei video davvero spettacolari, che anticipino ciò che troveranno al loro arrivo nell'arcipelago".

Con ogni probabilità, Beond sfrutterà la modalità viaggio di Apple Vision Pro per il suo progetto, che potrebbe davvero ridefinire l'esperienza di volo, specie per le classi più costose. Questa modalità, infatti, dovrebbe permettere una maggior privacy durante la consumazione di film e programmi TV e dovrebbe anche essere dotata di una stabilizzazione digitale dell'immagine, in modo da permettervi di godervi i vostri prodotti preferiti anche in caso di turbolenze. Ciononostante, l'iniziativa ha anche delle criticità: per esempio, l'elevata fragilità di Apple Vision Pro potrebbe rivelarsi un problema, specie sul lungo periodo.