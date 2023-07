Apple Vision Pro potrebbe arrivare nel Vecchio Mondo: lancio europeo nel 2025?

Subito dopo la WWDC di inizio giugno, una serie di indizi ci aveva fatto pensare che Apple Vision Pro non sarebbe arrivato in Italia o che, addirittura, non sarebbe uscito dagli Stati Uniti. Un nuovo report, proveniente da una fonte affidabile, conferma invece che Vision Pro uscirà anche in Europa e in Asia, anche se molto dopo il lancio americano.

La notizia arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e grande esperto del mondo Apple. Il report, però, non infonde sicurezza agli utenti italiani, anzi. Come già sappiamo, Vision Pro arriverà negli Stati Uniti a inizio 2024, esattamente come annunciato dal colosso di Cupertino durante la WWDC 2023. Alla fine dello stesso anno, dunque a diversi mesi di distanza dal primo lancio, il visore debutterà nel Regno Unito e in Canada, che saranno i primi mercati esteri su cui Vision Pro verrà presentato.

Gurman spiega poi che gli ingegneri di Apple sono al lavoro su delle localizzazioni del dispositivo per i mercati di Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud e Cina, unitamente ad Hong Kong. Ciò significa che l'Italia potrebbe essere esclusa anche dalla "terza ondata" di Vision Pro, oppure che potrebbe riceverlo solo come import delle versioni destinate agli altri Paesi europei (dunque senza menu e applicazioni tradotti in italiano).

In ogni caso, anche ammesso che la platea di mercati che riceveranno Vision Pro in questa "terza ondata" dovesse ampliarsi e finire per includere anche il Bel Paese, nei Paesi che abbiamo citato pare che Vision Pro arriverà solo a inizio 2025, almeno un anno dopo il suo lancio americano. Sempre a inizio 2025, però, dovrebbe debuttare il visore MR di Apple a basso costo, che così potrebbe spingere molti utenti ad orientarsi verso la proposta "budget" di Cupertino.

Gurman, inoltre, conferma che Apple venderà Vision Pro solo su appuntamento e che le vendite online saranno destinate solo ai mercati esteri, e non agli Stati Uniti. Inoltre, prima di comprare il visore sarà possibile (e consigliato) provare Vision Pro nelle apposite postazioni demo che verranno realizzate negli Apple Store, i quali dovrebbero avere ciascuno uno o due visori per le prove degli utenti.

In ogni caso, una dilatazione su più di un anno del lancio di Vision Pro e, soprattutto, una chiusura perentoria a molti mercati occidentali (oltre a quello italiano, per esempio, non ci sono conferme per Spagna, Portogallo, Paesi scandinavi, Brasile, Argentina, Sudafrica, Nuova Zelanda ed Europa orientale) potrebbero giustificare il recente taglio alla produzione di Vision Pro, le cui unità disponibili nel 2024 potrebbero non superare le 500.000.