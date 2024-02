Apple Vision Pro arriverà in Europa in primavera, per un noto analista

La domanda di Apple Vision Pro negli USA sembra essere crollata negli ultimi giorni, dopo un lancio ben al di sopra delle aspettative. Ciononostante, pare che il visore di Apple sia finalmente pronto ad arrivare anche nel Vecchio Continente: il lancio europeo di Apple Vision Pro potrebbe essere imminente!

Con un post su Medium, il noto analista Ming-Chi Kuo ha reiterato la sua convinzione del fatto che un lancio europeo di Apple Vision Pro sia vicino, dal momento che dovrebbe tenersi prima della WWDC di giugno. Dell'arrivo di Vision Pro in Europa in primavera si era già parlato nelle scorse settimane, proprio su impulso di Ming-Chi Kuo, che aveva spiegato che Cupertino vorrebbe mettere in vendita il suo visore nel Vecchio Mondo prima della WWDC per attirare gli sviluppatori europei all'evento in California e spingerli a portare le proprie app sul visore.

Al momento, in effetti, l'app store di Apple Vision Pro manca di molte applicazioni importanti, e un lancio globale del visore potrebbe convincere gli sviluppatori scettici a pubblicare i propri software anche per l'headset, oltre che per iPhone, iPad e Mac. Altre voci autorevoli del panorama Apple, però, sono ancora convinte del fatto che Vision Pro arriverà in Europa solo nel 2025, dunque molti mesi dopo quanto previsto da Kuo.

In ogni caso, la "seconda ondata" di lanci di Vision Pro dovrebbe riguardare Paesi europei come Francia, Germania, Italia e Spagna, nonché in diversi Stati anglosassoni come il Regno Unito, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Nel mondo anglofono, ovviamente, visionOS sarà disponibile in inglese, mentre nei Paesi europei il sistema operativo verrà tradotto in lingue come il francese, il tedesco, lo spagnolo e, ovviamente, l'italiano.

Nello stesso post su Medium, poi, Kuo ha reiterano che "al momento, prevedo che un nuovo modello con dei cambiamenti significativi rispetto a Vision Pro non entrerà in produzione prima del 2027". Al netto delle previsioni di Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando a Vision Pro 2 già da mesi, ma a quanto pare vorrebbe mantenere i suoi visori su dei cicli vitali triennali, lunghi cioè il doppio di quelli dei Macbook e il triplo di quelli degli iPhone, forse anche per giustificare l'elevatissimo prezzo di Vision Pro per i consumatori finali.

Tuttavia, Kuo ha confermato che una versione modificata di Apple Vision Pro entrerà in produzione di massa tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, arrivando in commercio nella prima metà del 2026. Quest'ultima, però, "non dovrebbe avere grandi differenze rispetto al visore in commercio in termini di esperienza utente", focalizzandosi invece su componenti meno costose per abbattere il prezzo finale del dispositivo per gli utenti mantenendo invariata la loro esperienza con il visore: non dovrebbe dunque trattarsi di un nuovo prodotto, ma di una versione migliorata del Vision Pro di prima generazione.