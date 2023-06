Apple Vision Pro arriverà anche in Italia? I primi indizi lo escludono

Dalla serata di ieri non si parla d’altro: durante la WWDC 2023 Apple ha presentato l’atteso Vision Pro, il visore per la realtà aumentata da 3499 Dollari, che ha lasciato a bocca aperti molti nonostante un prezzo non propriamente accessibile.

Il lancio è previsto per il 2024, ma in quali mercati? Nel comunicato stampa pubblicato sul sito web di Apple, il gigante di Cupertino afferma che il visore sarà disponibile “all’inizio del prossimo anno sul sito Apple e negli Apple Store in USA”, mentre altre nazioni seguiranno nel corso dell’anno.

L’Italia quindi non dovrebbe figurare tra i primi mercati che potranno godere del futuristico visore, e ciò è confermato anche dal fatto che sul sito web del nostro paese non è presente alcuna indicazione o riferimento a Vision Pro.

Come riportato dai colleghi di MacRumors, inoltre, insieme ai kit per gli sviluppatori di Apple Vision Pro, la Mela offrirà agli interessati delle valutazioni di compatibilità delle loro app con il visore e permetterà loro di visitare un laboratorio di sviluppo che fornirà loro dimostrazioni delle app per visionOS, iPadOS ed iOS. Tali laboratori saranno localizzati a Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo. Nessuna informazione su quali kit di sviluppo saranno disponibili, tanto meno sui prezzi.