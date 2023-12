Apple Vision Pro in arrivo? La produzione è iniziata, lancio a febbraio

Il lancio di Apple Vision Pro potrebbe essere più vicino del previsto: gli ultimi rumor di Bloomberg, per esempio, dicono che il visore arriverà sul mercato entro fine febbraio. Oggi, invece, è l'analista Ming-Chi Kuo a rivelarci delle interessanti indiscrezioni sullo stato di sviluppo di Apple Vision Pro.

Secondo Kuo, infatti, Apple Vision Pro è in produzione di massa e, se non ci saranno problemi nelle catene produttive, i magazzini di Apple (e solo quelli di Apple, visto che Apple Vision Pro non sarà venduto al di fuori degli Store della Mela Morsicata) dovrebbero iniziare a riempirsi di unità del visore in Realtà Mista nella seconda metà di gennaio.

Sotto questo punto di vista, la previsione di Kuo si allinea perfettamente con quella del giornalista di Bloomberg Mark Gurman: se lo stock di Apple sarà pronto per fine gennaio, un lancio di Apple Vision Pro a febbraio appare piuttosto probabile. Bisogna comunque ricordare che l'headset sarà inizialmente disponibile solo sul mercato americano, dal momento che il lancio europeo di Apple Vision Pro avverrà solo tra fine 2024 e inizio 2025.

In ogni caso, Kuo e Gurman confermano che i problemi produttivi di Apple Vision Pro sono stati risolti: l'analista taiwanese ha anche aggiunto che, nonostante la Mela Morsicata si aspetti di piazzarne circa 500.000 unità, Vision Pro sarà il prodotto Apple più importante del 2024: pare infatti che Tim Cook e soci tengano molto al dispositivo, perché se esso dovesse avere successo il futuro stesso di Apple potrebbe comprendere più prodotti in Realtà Virtuale, Mista o Aumentata.

In realtà, la previsione di Kuo non è delle più positive: le stime iniziali di vendita di Vision Pro da parte di Apple, infatti, parlavano di 400.000 unità disponibili al lancio, che sarebbero aumentate fino ad un milione nel corso del 2024. Con un totale di 500.000 unità sul mercato nel corso del prossimo anno, insomma, sembra che il colosso di Cupertino abbia già dimezzato le sue prospettive di mercato.