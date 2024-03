Apple Vision Pro ha assistito un'infermiera durante un'operazione alla colonna vertebrale

Un’equipe medica del Regno Unito ha utilizzato l nuovo Apple Vision Pro durante una delicata operazione alla colonna vertebrale presso il Cromwell Hospitall. Si tratta di uno dei primi racconti di questo tipo, da quando il computer spaziale del colosso di Cupertino è stato lanciato sul mercato.

Ad indossarlo però non erano i chirurghi Fady Sedra e Syed Aftab, ma un’infermiera che si è servita della realtà mista per assistere i medici in due delicate operazioni di microchirurgia della colonna vertebrale.

L’infermiera a quanto pare si è servita di alcune app sviluppate da eXeX, un’azienda specializzata nella creazione di piattaforme tech per gli ospedali. Syed Aftab, un chirurgo spinale ortopedico, ha affermato che “lavorare con eXeX ed utilizzare Apple Vision Pro ha fatto un’enorme differenza nel modo in cui forniamo assistenza ai nostri pazienti. Il software è fluido ed ha migliorato l’efficienza all’interno del team”.

A quanto pare il software in questione ha consentito all’infermiera di tenere traccia della procedura, scegliere gli strumenti giusti e l’ha assistita nella preparazione all’operazione. Sullo schermo, grazie alla realtà mista, sono anche stati mostrati i parametri vitali del paziente, in quello che è stato definito “un punto di svolta” dalla stessa infermiera capo del London Independent Hospital.

Anche in passato, alcuni studi hanno sottolineato come la realtà virtuale possa essere utile nella formazione dei chirurghi.