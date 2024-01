Apple Vision Pro avrà un chip M2: la conferma di un noto insider

Se la RAM e la memoria di Apple Vision Pro hanno sorpreso anche gli utenti più scettici, lo stesso non si può dire del chip M2 del visore di Cupertino. Un affidabile insider, infatti, ha appena rivelato quali saranno le specifiche del SoC della prossima rivoluzione targata Apple.

Con un post su X, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che "ho sentito che Apple Vision Pro userà la versione high-end del chip M2, quella con 10 GPU Core e 8 CPU Core. Inoltre, il pagamento rateale tramite Apple Card sarà un'opzione disponibile al checkout sia online che nei negozi fisici". Sembra dunque confermato che il SoC di Apple Vision Pro sarà il chip base dei Macbook di scorsa generazione, benché nella variante con 10 GPU Core (contro gli 8 GPU Core del modello entry-level).

Nonostante i primi Macbook con chip M3 siano già in commercio, dunque, Apple non ha optato all'ultimo per un "salto" alla nuova generazione di SoC, né tantomeno per un chip M2 Pro, Max o Ultra. E, ovviamente, sotto la scocca di Apple Vision Pro non c'è un chip custom, come alcuni fan speravano: al più, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sulla scheda tecnica di Apple Vision Pro, il device avrà un co-processore R1 per gli applicativi in Realtà Mista.

Separatamente, lo stesso Gurman ha spiegato di "non aver sentito nulla circa la presenza di opzioni di storage diverse dai 256 GB, ma non me la sento di escludere alcuna possibilità, per ora". Sembra dunque che il primo visore della Mela Morsicata arriverà in una sola configurazione hardware, con 16 GB di RAM e 256 GB di storage: niente versioni da 128 GB, 512 GB o 1 TB, secondo il giornalista di Bloomberg.