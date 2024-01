Apple Vision Pro: batteria meglio del previsto, ma c'è un'importante limitazione

Le prime recensioni di Apple Vision Pro arrivate dagli Stati Uniti hanno evidenziato i pregi e gli aspetti negativi del visore, che non ha convinto tutta la stampa americana al 100%. In particolare, sembra esserci una limitazione della batteria di Apple Vision Pro che non è piaciuta quasi a nessuno.

E no, non stiamo parlando della durata del Battery Pack di Apple Vision Pro, che anzi ha stupito in positivo i recensori. Apple aveva infatti comunicato che la batteria di Apple Vision Pro sarebbe durata 120-150 minuti, dunque tra le due ore e le due ore e mezza di riproduzione video. La stampa, invece, ha riportato una longevità leggermente maggiore di quella ufficiale, fino a 180 minuti di utilizzo del visore (ovvero 3 ore di riproduzione video e navigazione nei menu di sistema).

Il problema, però, è che solo dopo il lancio dell'headset si è scoperto che i Battery Pack di Vision Pro non sono hot-swappable, cioè non possono essere sostituiti "al volo" senza causare lo spegnimento del visore. In precedenza, diverse fonti attendibili avevano anticipato che Vision Pro avrebbe avuto un'autonomia di qualche minuto anche una volta scollegato dalle batterie esterne, in modo da permettere agli utenti di sostituire rapidamente il Battery Pack e di continuare ad utilizzare il visore senza doverlo spegnere e riaccendere.

Ciò significa che per cambiare batteria ad Apple Vision Pro dovrete spegnere il visore, scambiare il Battery Pack e riaccendere il dispositivo. Un vero peccato, perché questa procedura piuttosto farraginosa potrebbe seriamente compromettere l'esperienza utente: immaginate di dover interrompere un film a metà per cambiare Battery Pack, perdendo il "filo del discorso" a causa dei minuti di vuoto tra lo spegnimento e il restart del device.

In ogni caso, al momento Apple Vision Pro resta un'esclusiva americana. Il lancio del visore in Europa, però, potrebbe non farsi attendere troppo a lungo: secondo diversi leaker, infatti, Apple Vision Pro uscirà nel Vecchio Mondo entro la metà del 2024, giusto in tempo per la WWDC di giugno.