Apple Vision Pro, un colosso dello streaming salta il lancio: niente app al day-one

Mentre le prime app per Apple Vision Pro fanno il loro debutto sull'app store di Cupertino in vista del lancio del visore (previsto per il 2 febbraio), c'è una grande azienda che ha deciso che il suo servizio di punta non sarà disponibile al day-one per l'headset della Mela Morsicata. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Netflix, che non sarà disponibile su Vision Pro al lancio, almeno stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Gurman ha spiegato di aver ricevuto conferma da parte di un portavoce di Netflix del fatto che "i nostri abbonati potranno utilizzare Netflix su browser web su Apple Vision Pro, esattamente come possono già fare su Mac". A quanto pare, insomma, Netflix sarà accessibile via Safari su Vision Pro, ma non avrà un'app dedicata al lancio.

Già nel mese di luglio, Gurman aveva detto che Netflix non avrebbe sviluppato un'app per Vision Pro per nessun motivo, spiegando che l'azienda avrebbe preferito "far girare la sua app per iPad, senza alcuna modifica, sull'headset di Apple". Non è chiaro il perché di questa mossa, anche perché i porting delle app da iPadOS a visionOS sarebbero estremamente semplici, a detta degli sviluppatori (a proposito: proprio gli sviluppatori hanno lodato Apple Vision Pro negli scorsi mesi).

In ogni caso, sembra Netflix sarà l'unica piattaforma di streaming a "mancare" il lancio di Apple Vision Pro: nelle scorse settimane, infatti, Apple ha annunciato che servizi come Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Discovery+, Peacock, ESPN, MLB e NBA saranno disponibili fin dal day-one su Vision Pro. In aggiunta, ovviamente, ci sarà anche Apple TV, con una serie di film 3D compatibili con Apple Vision Pro.