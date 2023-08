Apple Vision Pro, il commento degli sviluppatori: provarlo è 'un sussulto di felicità'

Dopo aver scoperto che Apple Vision Pro non raggiungerà i 120 Hz di refresh rate, qualcuno potrebbe pensare che il primo visore MR di Cupertino sia molto meno interessante del previsto, specie per il pubblico dei videogiocatori. Nulla di più sbagliato: per Apple, gli sviluppatori sarebbero entusiasti di Vision Pro!

Come qualcuno ricorderà, Apple aveva aperto i Vision Labs nel mese di luglio: i "laboratori" di Cupertino sono stati avviati a Londra, Cupertino, Singapore, Monaco e Shanghai, ma inizialmente non avevano attirato molti sviluppatori, complice il periodo estivo e la distanza delle sedi prescelte da alcuni grandi centri tecnologici come New York. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate drasticamente.

Con un post sul Blog di Apple per gli sviluppatori, la Mela Morsicata ha sottolineato le reazioni entusiaste di chi ha provato Vision Pro nel contesto dei Vision Labs. Per esempio, David Smith, sviluppatore dell'app Widgetsmith, ha spiegato che "ho lavorato su questo dispositivo per settimane in una simulazione [il devkit di Vision Pro] e mi sono fatto un'idea generale di come funziona, ma non ci ho mai messo le mani sopra. La prima volta in cui vedi la tua app che funziona su un visore è il momento in cui hai un sussulto di felicità".

Michael Simmons, sviluppatore di Fantastical e di Cardhop, ha invece spiegato che Vision Labs è un "terreno di prova perfetto" per il computing spaziale. "Fare esperienza del computing spaziale non significa solo ricevere un giudizio su ciò che stiamo facendo e sulle idee a cui stiamo pensando, ma ci aiuta anche a pensare al di fuori degli schemi che ci siamo imposti finora". Se volete saperne di più su cosa sia lo spatial computing, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sull'annuncio di Apple Vision Pro alla WWDC di giugno.

Ovviamente, i feedback degli sviluppatori sono stati filtrati dalle maglie di Apple, perciò non possiamo certo aspettarci di leggere dei commenti negativi. Curiosamente, però, l'azienda non si è nemmeno esposta rispondendo ai leak delle scorse settimane, secondo cui i Vision Labs erano "semivuoti". Che gli insider si sbagliassero?