Apple Vision Pro, prima conferma ufficiale del lancio globale: arriverà nel 2024?

Nonostante l'uscita italiana di Apple Vision Pro sembri ancora molto lontana, pare proprio che qualcosa si stia muovendo per quanto riguarda il lancio internazionale del dispositivo. Nelle scorse ore, infatti, il Numero Uno di Apple Tim Cook ha confermato che Apple Vision Pro sarà lanciato entro la fine del 2024 in un importante mercato estero.

Infatti, Apple Vision Pro sarà lanciato in Cina entro la fine del 2024. La notizia - riportata anzitutto da Reuters - è stata confermata nelle scorse ore dal CEO di Apple Tim Cook, durante il China Development Forum di Pechino. Rispondendo a una domanda della stampa, Cook ha confermato che il visore sarà disponibile nei principali mercati asiatici nel corso del 2024. Ha inoltre aggiunto che Apple continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina.

In effetti, la Cina dovrebbe essere tra i Paesi della "seconda ondata" di lancio di Apple Vision Pro: dopo gli Stati Uniti, il visore arriverà in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma anche in alcuni mercati strategici in Asia (Cina, Giappone, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud) e in una manciata di Paesi europei, tra cui Francia e Germania. Non ci sono notizie per quanto riguarda l'Italia, invece.

Quella delle scorse ore è comunque la prima conferma esplicita da parte di Apple del lancio di Vision Pro in un Paese diverso dagli Stati Uniti nel corso di quest'anno. Apple ha infatti già dichiarato che Vision Pro sarà lanciato in altri Paesi nel corso del 2024, ma non ha mai fornito un calendario più specifico o indicato esattamente in quali mercati l'headset sarà disponibile nei prossimi mesi.

La notizia arriva dopo la visita di Cook al nuovo Apple Store di Jing'an a Shanghai, realizzato in tempo record nonostante i numerosi battibecchi tra Apple le autorità cinesi degli ultimi mesi. L’analista Ming-Chi Kuo, specializzato nel mondo della Mela Morsicata, ha dichiarato lo scorso mese di essere convinto che Vision Pro sarà lanciato a livello internazionale entro la WWDC 2024, che si svolge tipicamente nella prima settimana di giugno. La conferma del lancio cinese del device nelle prossime settimane, in effetti, sembra corroborare questa ipotesi.

Intanto, Apple sta lavorando all'implementazione di 12 nuove lingue nel sistema operativo di Vision Pro, tra cui il cinese tradizionale e quello semplificato. Ciò suggerisce ulteriormente che Apple sta preparando il terreno per il lancio del Vision Pro in altri Paesi al di fuori del mondo anglosassone: sfortunatamente, però, tra le lingue supportate dalla nuova beta di visionOS non c'è l'italiano.

